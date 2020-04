Perché il caso della Germania nella gestione del virus non è un caso (Di martedì 14 aprile 2020) Milano. Per settimane, nel corso di questa crisi da Covid-19, ci siamo interrogati sull’eccezione della Germania. Mentre in Italia (e poi in Spagna, in Francia, nel Regno Unito, e potremmo andare avanti) i reparti di terapia intensiva si saturavano e i tassi di letalità superavano il 10 per cento, i Leggi su ilfoglio Coronavirus - il caso Piemonte : perché diventerà la seconda regione più colpita di Italia

Coronavirus - Caso Grecia : perché ha così pochi morti e contagi in Europa

Coronavirus - il caso Avigan : perché l’AIFA ha permesso la sperimentazione (Di martedì 14 aprile 2020) Milano. Per settimane, nel corso di questa crisi da Covid-19, ci siamo interrogati sull’eccezione. Mentre in Italia (e poi in Spagna, in Francia, nel Regno Unito, e potremmo andare avanti) i reparti di terapia intensiva si saturavano e i tassi di letalità superavano il 10 per cento, i

ricpuglisi : I pessimi #NoEuro non vogliono il MES perché vogliono rendere inevitabile l'uscita dell'Italia dall'euro in caso di… - borghi_claudio : 'Fonti della maggioranza' #hastatalalega che fa OSTRUZIONISMO. Non ci hanno accettato MEZZO emendamento, il decreto… - officialmaz : Poco fa nell'ascoltare 'oggi abbiamo un numero di 566 persone decedute' ho sentito un pugno allo stomaco. Perché m… - uwuKoalix : RT @xsingvlarity: Taehyung: *fa cose a caso ovunque, in tiny* Namjoon che è lì: “Che succede? Perché? Quando è successo? Cosa sto assisten… - IvyPoe39 : RT @xsingvlarity: Taehyung: *fa cose a caso ovunque, in tiny* Namjoon che è lì: “Che succede? Perché? Quando è successo? Cosa sto assisten… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché caso Perché il caso della Germania nella gestione del virus non è un caso Il Foglio