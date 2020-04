Pattinaggio artistico, Alina Zagitova prepara l’ingresso all’Università tra allenamenti e testimonial (Di martedì 14 aprile 2020) Alina Zagitova, stella russa del Pattinaggio artistico, è diventata nel giro di due anni una vera e propria star. La diciassettenne moscovita, unica insieme a pochi eletti ad aver ottenuto il metallo più pregiato in tutte le gare disponibili, da tempo divide le sue giornate tra allenamenti, preparazioni per innumerevoli spettacoli e testimonial pubblicitari. L’allieva di Eteri Tutberdize, medaglia d’oro a PyeongChang 2018, ha concesso un’intervista all’edizione russa della celebre rivista “Cosmopolitan“, non rinunciando a raccontare particolari interessanti riguardo il suo cammino trionfale. Ma nel futuro imminente, oltre al regolare svolgimento degli allenamenti che (isolamento legato all’emergenza del Coronavirus permettendo) non ha mai interrotto da quando ha annunciato il periodo di pausa dalle competizioni, Zagitova ... Leggi su oasport Pattinaggio artistico - Daniel Grassl a OA Sport : “Il prossimo obiettivo? Cinque quadrupli nel libero”

Pattinaggio artistico - Alessia Tornaghi : “La direzione è giusta. Mi manca allenarmi - ma ne usciremo”

Pattinaggio artistico - Valentina Marchei sul rinvio di Tokyo 2020 : “Vinciamo prima questa gara contro il virus” (Di martedì 14 aprile 2020), stella russa del, è diventata nel giro di due anni una vera e propria star. La diciassettenne moscovita, unica insieme a pochi eletti ad aver ottenuto il metallo più pregiato in tutte le gare disponibili, da tempo divide le sue giornate trazioni per innumerevoli spettacoli e testimonial pubblicitari. L’allieva di Eteri Tutberdize, medaglia d’oro a PyeongChang 2018, ha concesso un’intervista all’edizione russa della celebre rivista “Cosmopolitan“, non rinunciando a raccontare particolari interessanti riguardo il suo cammino trionfale. Ma nel futuro imminente, oltre al regolare svolgimento degliche (isolamento legato all’emergenza del Coronavirus permettendo) non ha mai interrotto da quando ha annunciato il periodo di pausa dalle competizioni,...

max_the_wicked : RT @mr5miiths: Un tweet solo per ricordare che Sofia Coppola ci ha regalato Elle Fanning che fa pattinaggio artistico sulla base di Cool di… - mr5miiths : Un tweet solo per ricordare che Sofia Coppola ci ha regalato Elle Fanning che fa pattinaggio artistico sulla base d… - FISR_news : A MERENDA CON NICOLA GENCHI Anche questa settimana torna l' appuntamento in DIRETTA con @NicolaGenchi70 e il… - OA_Sport : Daniel Grassl, pattinaggio artistico: “Punto a cinque salti quadrupli nel libero. Ora mi alleno da casa” - zoe_dallanora : Solo io mi ipnotizzo guardando i video di coreografie di pattinaggio artistico/ ginnastica ritmica/ artistica? Sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, Daniel Grassl a OA Sport: “Il prossimo obiettivo? Cinque quadrupli nel libero” OA Sport “Arcobaleni”: La Luna presenta il nuovo singolo in collaborazione con noti musicisti grossetani

Anche lo sport non si tira indietro e partecipa con Valentina Cuni, nota pattinatrice toscana, campionessa europea di combinata nel 2002 e Marco Santucci, cinque volte campione del mondo e sette volte ...

Pattinaggio artistico, Daniel Grassl a OA Sport: “Il prossimo obiettivo? Cinque quadrupli nel libero”

È stata indubbiamente la stagione della consacrazione quella di Daniel Grassl, atleta della Nazionale italiana di pattinaggio artistico che ha appena compiuto diciotto anni il 5 aprile scorso. “Direi ...

Anche lo sport non si tira indietro e partecipa con Valentina Cuni, nota pattinatrice toscana, campionessa europea di combinata nel 2002 e Marco Santucci, cinque volte campione del mondo e sette volte ...È stata indubbiamente la stagione della consacrazione quella di Daniel Grassl, atleta della Nazionale italiana di pattinaggio artistico che ha appena compiuto diciotto anni il 5 aprile scorso. “Direi ...