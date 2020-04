Municipio XII, Pd: ancora al palo restyling area Quattro Venti (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Continui rinvii, fondi spariti con la promessa di essere ristanziati, e un progetto incompleto, che fatica a decollare e che risulta essere stato modificato senza consultare i comitati e le associazioni di quartiere. Ecco l’epilogo del programma di riqualificazione del parco Quattro Venti, in Municipio XII. Un progetto avviato con fondi stanziati dal Governo Gentiloni, che ha portato alla realizzazione di un grande playground per i bambini del quartiere, ma che poi e’ rimasto appeso a meta’.” “Oltre all’area giochi per bambini, infatti, era prevista la bonifica e sistemazione di una area verde, la ripiantumazione delle alberature di via dei Quattro Venti e la riqualificazione complessiva dell’area attorno alla stazione, dove si attendeva la predisposizione di bagni pubblici, arredi urbani, un sistema di videosorveglianza e ... Leggi su romadailynews Municipio XIII - riqualificato plesso via Ormea (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Continui rinvii, fondi spariti con la promessa di essere ristanziati, e un progetto incompleto, che fatica a decollare e che risulta essere stato modificato senza consultare i comitati e le associazioni di quartiere. Ecco l’epilogo del programma di riqualificazione del parco, inXII. Un progetto avviato con fondi stanziati dal Governo Gentiloni, che ha portato alla realizzazione di un grande playground per i bambini del quartiere, ma che poi e’ rimasto appeso a meta’.” “Oltre all’giochi per bambini, infatti, era prevista la bonifica e sistemazione di unaverde, la ripiantumazione delle alberature di via deie la riqualificazione complessiva dell’attorno alla stazione, dove si attendeva la predisposizione di bagni pubblici, arredi urbani, un sistema di videosorveglianza e ...

Ecco l’epilogo del programma di riqualificazione del parco Quattro venti, in Municipio XII. Un progetto avviato con fondi stanziati dal Governo Gentiloni, che ha portato alla realizzazione di un ...

LESEGNO/ Preghiera e speranze per il futuro in Municipio con la benedizione pasquale

SERGIO RIZZO - Su invito del sindaco di Lesegno (Cn) Emanuele Rizzo, e con la partecipazione del vicesindaco Ezio Maia e dell’assessore Valentina Martini, nel pomeriggio di domenica 12 aprile, giorno ...

