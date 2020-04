Morte Franco Lauro, Malagò: «Gentile e mai sopra le righe, ci mancherai» (Di martedì 14 aprile 2020) Morte Franco Lauro, le condoglianze e il ricordo del presidente del CONI Malagò. Ecco le dichiarazioni sul giornalista scomparso oggi Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla Morte del giornalista sportivo Franco Lauro. «Gentile, educato, elegante nel descrivere gli eventi, mai sopra le righe. Questo ricorderò di Franco Lauro un ottimo giornalista che ha saputo valorizzare al meglio ogni suo intervento prima con il basket, poi con il calcio, senza dimenticare i suoi numerosi interventi nelle diverse edizioni olimpiche a cui ha preso parte distinguendosi per professionalità e rigore. Voglio esprimere le mie sincere condoglianze anche a nome dello Sport italiano per la sua prematura scomparsa. Ci mancherai Franco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 “Proprio in questi giorni…” : Simona Ventura incredula - quel pensiero prima della morte di Franco Lauro

giornalettismo : Addio a #FrancoLauro. La voce del basket in #Rai si è spenta a Roma all'età di 58 anni - dmpwright : RT @giannattasius: La scomparsa improvvisa a soli 59 anni di Franco #Lauro, bravissimo giornalista di @RaiSport, è sconvolgente. Mi rattris… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @DaniSbrollini: La morte di #Franco #Lauro mi addolora molto. Perdiamo un voce importante e autorevole di #Raisport e del giornalismo s… - Angelo_Pug : RT @patriziaprestip: La morte di Franco Lauro, persona deliziosa e bravissimo giornalista sportivo, è una notizia davvero triste, in questo… - ppagani : Ma come si fa a mettere 'mi piace' alla notizia di una morte? Almeno scrivete 'mi spiace', povero Franco -