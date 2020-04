Mila Suarez Instagram | mini dress aderente e trasparente | «Che bottoncini!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 14 aprile 2020) La bellissimaha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al programma di Canale 5 Uoe Donne come corteggiatrice. Poi nel 2017 è stata anche una delle tentatrici di Temptation Island e nel 2019 ha preso parte al reality il Grande Fratello. L’ex gieffina attualmente è una nota modella e influencer. Il profilodiconta più di 250followers, i quali ogni giorno si lasciano stregare dalla sua insuperabile bellezza. Poche ore fa la showgirl ha postato una sua foto decisamente “originale”. Ha scelto di trasformarsi un una lampada decisamente sensuale. Il vestito è talmenteda essere come una seconda pelle. Davanti a tanta femlità i suoi ammiratori hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Eliana Michelazzo, selfie ...