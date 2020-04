Michele Cucuzza | “pic-nic su Instagram” con i follower | ecco come immagino la tv

(Di martedì 14 aprile 2020)non rinuncia ad un bagno di popolarità dopo il Grande Fratello vip. E su Instagram, nel giorno di Pasquetta, è sempre in diretta. Tra i giovanissimi telespettatori del reality di Alfonso Signorini è gettonatissimo. Gli telefoniamo, a fine giornata, abbastanza incuriositi dalla sua diretta fiume nel giorno di Pasquetta (trascorso a casa, nel suo salotto pieno di libri e giornali). “Potrebbe essere così anche la tv di intrattenimento del dopo emergenza Coronavirus - raccontaal telefono. Non c'è sempre necessità di inquietare, sbalordire, provocare. Si può riscoprire il Paese dando voce alla gente comune, che lavora, che cura i figli piccoli, cucina, si dà da fare. Ognuno con la sua storia, che non scalpita per apparire, una straordinaria comunità”. Quella di, ...

GigiGx : @ge_aldrig_upp Michele Cucuzza?! - 2018Asiax : @Precarioillumi1 Michele Cucuzza - peppe_migliore : #gfvip MICHELE CUCUZZA : Voto 4 - diegodemme4 : MICHELE CUCUZZA 4,5: Già dall’inizio lo avevo sgamato, non mi convinceva il suo finto sorriso e la sua finta bontà,… -

