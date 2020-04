Marin: Casa Comunale via Petroselli, stop assembramenti (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Il martedi’ mattina successivo alla Pasquetta per la Casa Comunale di via Petroselli si e’ trasformato in incubo, sia per i cittadini che per i dipendenti capitolini. E’ inaccettabile che nel pieno dell’emergenza Coronavirus per il ritiro degli atti a Roma si debba assistere ad assembramenti interminabili e pericolosi. Si tratta di una inammissibile approssimazione dell’amministrazione capitolina nel gestire procedure amministrative che contravvengono alle indicazioni sanitarie per contenere l’epidemia.” “Gli Uffici della Casa Comunale di via Petroselli, adiacenti a quelli dell’Anagrafe dove abbiamo gia’ registrato un evento luttuoso tra i dipendenti, sono aperti con un numero di addetti diminuito a causa dell’epidemia e proprio per questo motivo si creano pericolosi e interminabili ... Leggi su romadailynews Ricette di Pasqua - il casatiello di Fulvio Marino

Pizza tonda fatta in casa con la biga - la ricetta di Fulvio Marino

Valeria Marini dopo Gf Vip : “Perseguitata in Casa - ma salva da contagio” (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Il martedi’ mattina successivo alla Pasquetta per ladi viasi e’ trasformato in incubo, sia per i cittadini che per i dipendenti capitolini. E’ inaccettabile che nel pieno dell’emergenza Coronavirus per il ritiro degli atti a Roma si debba assistere adinterminabili e pericolosi. Si tratta di una inammissibile approssimazione dell’amministrazione capitolina nel gestire procedure amministrative che contravvengono alle indicazioni sanitarie per contenere l’epidemia.” “Gli Uffici delladi via, adiacenti a quelli dell’Anagrafe dove abbiamo gia’ registrato un evento luttuoso tra i dipendenti, sono aperti con un numero di addetti diminuito a causa dell’epidemia e proprio per questo motivo si creano pericolosi e interminabili ...

romadailynews : Marin: Casa Comunale via Petroselli, stop assembramenti: #Roma – “Il martedi’ mattina… - marin_ts : @SuttoraM @AlteaFerrari È stata la prima Pasqua in casa senza figli. L’abbiamo superata e anche bene. Abbiamo più r… - marin_cdm : @______Pepe_ Oggi doppio abbraccio di auguri.. per i tuoi sicuramente meravigliosi anni e per Pasquetta anche se fo… - Leticia_S_Marin : RT @vieri_bobo: State a casa imbecilli - marin_ts : @Corriere I giovani hanno più fantasia, più creatività, più voglia di vivere, gli anziani vivono di abitudini, di i… -

Ultime Notizie dalla rete : Marin Casa Marin: Casa Comunale via Petroselli, stop assembramenti RomaDailyNews Vuoi diventare astronauta? Nasa e Iss, le lezioni online (gratuite) per studiare lo spazio da casa

Alcune sono attivabili da casa, e ce n’è per tutti i gusti: si può catalogare la fauna del Wisconsin, cercare particelle interstellari in campioni di polvere spaziale, classificare alghe marine e ...

Hotel a Loano, prenotazioni estive al 90%: «Abbiamo perso tutto»

Riportiamo la testimonianza del titolare dell’impresa turistica di Loano, Casa Marina, Francesco Marchesin. «La nostra impresa - racconta Marchesin - fattura in media oltre 1,5 milioni. In estate ...

Alcune sono attivabili da casa, e ce n’è per tutti i gusti: si può catalogare la fauna del Wisconsin, cercare particelle interstellari in campioni di polvere spaziale, classificare alghe marine e ...Riportiamo la testimonianza del titolare dell’impresa turistica di Loano, Casa Marina, Francesco Marchesin. «La nostra impresa - racconta Marchesin - fattura in media oltre 1,5 milioni. In estate ...