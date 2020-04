La sottosegretaria alla salute: “difficile la riapertura, il calcio non è una priorità” (Di martedì 14 aprile 2020) Il calcio rischia seriamente di non ripartire, almeno nel breve periodo. L’emergenza Coronavirus sta portando pericolose conseguenze a tutto il mondo del pallone, e la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. Dopo le dichiarazioni di ieri di Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Iss e componente del Comitato tecnico scientifico, arriva un parere negativo anche da Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute. Ecco le dichiarazioni a RaiNews24. “Vedo molto difficile la riapertura per il calcio e non vedo questo dibattito come prioritario: penso si possa rinunciare per un altro mese. Gli stadi pieni li vedremo solo quando saremo in piena sicurezza e cioè quando ci sarà un vaccino. Penso che anche per le partite a porte chiuse, se si aspetta un altro mese non succeda nulla di catastrofico. Tuttavia se le società ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - la sottosegretaria Zampa alla Vita in diretta : "Focolai e zone rosse - cosa fare ora"

