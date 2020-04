Il grazie di Johnson guarito ai suoi infermieri stranieri

(Di martedì 14 aprile 2020) Erica Orsini Oltre 10mila vittime, polemiche dei medici «Il servizio sanitario mi ha salvato la vita». È un ringraziamento a tutto tondo quello rivolto ieri dal primo ministro inglese Boris, appena dimesso dall'ospedale di Londra dove per alcuni giorni ha lottato tra la vita e la morte e dove ieri è risultato negativo al test. Dalla residenza di Chequers, dove trascorrerà la sua convalescenza, un premier pallido e provato ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari che l'hanno curato e ed assistito in una settimana drammatica. Ha poi dedicato una menzione particolare a dueche non l'hanno lasciato un attimo quando le sue condizioni sono peggiorate. Si tratta di Jenny McGee e di Luis Pitarma, la prima neozelandese e l'altro portoghese. McGee ha definito «surreale» l'assistenza fornita a, ...

Boris Johnson, che è in convalescenza nella tenuta di campagna del premier, non tornerà a lavorare per almeno due settimane dopo essere stato in terapia intensiva e prossimo alla morte, come ha ...tre gli appelli o annunci fatti direttamente alla nazione da Johnson: il 23 marzo la comunicazione del lockdown a cui alla fine anche Londra ha dovuto piegarsi, il 27 marzo la notizia della sua ...