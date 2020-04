I controlli continui sui calciatori? «Ci sono criticità sui tamponi, e poi sono cittadini come gli altri» (Di martedì 14 aprile 2020) La Figc studia un piano per riprendere gli allenamenti appena ci sarà il via libera del Governo. Ma una delle criticità più importanti è rappresentata dai tamponi. Scarseggiano. E invece sono necessari per sottoporre i calciatori ad uno screening prima della ripresa. E soprattutto per sottoporli a controlli continui. Lo spiega il medico del Lecce, Giuseppe Palaia. Le sue parole sono sul Corriere dello Sport. Per lui è molto difficile che si possa riprendere a maggio. «Ma ci sono ancora criticità. Io faccio un discorso da medico prima ancora che da medico sportivo. E ricordo che anche tre medici sociali sono risultati positivi al coronavirus. Comunque i tamponi non li compri in farmacia, li danno le unità di crisi. E i calciatori naturalmente sono cittadini come tutti gli altri». L'articolo I controlli continui sui calciatori? ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 aprile 2020) La Figc studia un piano per riprendere gli allenamenti appena ci sarà il via libera del Governo. Ma una delle criticità più importanti è rappresentata dai. Scarseggiano. E invecenecessari per sottoporre iad uno screening prima della ripresa. E soprattutto per sottoporli a. Lo spiega il medico del Lecce, Giuseppe Palaia. Le sue parolesul Corriere dello Sport. Per lui è molto difficile che si possa riprendere a maggio. «Ma ciancora criticità. Io faccio un discorso da medico prima ancora che da medico sportivo. E ricordo che anche tre medici socialirisultati positivi al coronavirus. Comunque inon li compri in farmacia, li danno le unità di crisi. E inaturalmentecome tutti gli altri». L'articolo Isui? ...

napolista : I controlli continui sui calciatori? «Ci sono criticità sui tamponi, e poi sono cittadini come gli altri» Il medic… - MauroPelizzoni2 : @marcobertozzi L'unica strada è l'app obbligatoria e funzionante. Se sei positivo non entri e chi va sulla spiaggia… - genesdegenes : @rep_genova Se posso dire.. secondo me, i controlli serrati iniziati solo a Pasqua/Pasquetta si vedranno forse a ma… - GianluigiGerbic : RT @jrbasket2015: #COVID2019 #conferenzastampa #13aprile #PROTEZIONECIVILE “Deciderà la politica,ma se volete un mio parere è negativo. Il… - jrbasket2015 : #COVID2019 #conferenzastampa #13aprile #PROTEZIONECIVILE “Deciderà la politica,ma se volete un mio parere è negativ… -

Ultime Notizie dalla rete : controlli continui I controlli continui sui calciatori? «Ci sono criticità sui tamponi, e poi sono cittadini come gli altri ilnapolista Perde il controllo dell’auto in tangenziale a Torino, grave un uomo di 35 anni

L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto in direzione nord all’altezza dello svincolo per Sito, quando ha perso il controllo dell’auto schiantandosi violentemente contro le barriere di cemento. Per ...

Costamagna: «Stiamo sprecando tempo: le produzioni ripartano»

Il punto di partenza è che dovremo convivere con questo virus per sei-dodici mesi. Bisogna arrivare a un protocollo che preveda strumenti di protezione per chi lavora, distanziamento, controlli medici ...

L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto in direzione nord all’altezza dello svincolo per Sito, quando ha perso il controllo dell’auto schiantandosi violentemente contro le barriere di cemento. Per ...Il punto di partenza è che dovremo convivere con questo virus per sei-dodici mesi. Bisogna arrivare a un protocollo che preveda strumenti di protezione per chi lavora, distanziamento, controlli medici ...