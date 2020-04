FCA | completa sindacazione linea credito per 3 | 5 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles N.V. hato con successo lacon un gruppo di tredici banche (comprese le originarie duebanche underwriting) della propria nuovadisottoscritta il 25 Marzo 2020. Ladi, sarà a disposizione per le generali esigenze aziendali e per i fabbisogni legati al capitale di funzionamento del Gruppo ed è strutturata comebridge intesa a supportare l’accesso del Gruppo al mercato internazionale dei capitali. Ladipuò essere tirata in una singola tranche di 3,5, con durata iniziale di 12 mesi e con la possibilità di un’estensione a scelta del Gruppo per un periodo di ulteriori 6 mesi alla scadenza del primo anno dalla firma. Il successo dellaconferma il forte appoggio che FCA continua a ricevere dalle sue principali banche ...