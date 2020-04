Europa | appello di 101 economisti a non firmare l’accordo sul Mes | pubblicato su Micromega

(Di martedì 14 aprile 2020) Unsu, rivista non certo di destra, diretta da Flores D'Arcais, invita il Governo giallorosso di Conte - Gualtieri, appoggiato da quattro sinistre, a nonl'accordo sul Mes sottoscritto da Gualtieri

ROMA – Un appello pubblicato su Micromega, rivista non certo di destra ... a questi due requisiti è il finanziamento monetario di una parte rilevante delle spese necessarie da parte della Banca ...Un tempo l’Europa, consapevole di esser l’arbitra ... Leggi su linkiesta. (Di martedì 14 aprile 2020) Nel mondo diviso in due emisferi rivali, ciascuno dei quali concentra le sue forze per arrivare un ...