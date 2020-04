Coronavirus: #unastoriadiversa, un sito di racconti per regalare un sorriso (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il martellamento quotidiano di notizie preoccupanti sulla pandemia crea inevitabili paure e ansie in tutti noi. Eppure, anche in questo momento drammatico, in tutta Italia fioriscono iniziative che rafforzano la fiducia e possono regalare un sorriso. Partendo dall'idea del Marketing Digital Specialist Salvatore Ducato, fondatore della digital agency italiana Nova Strategy, nasce così il progetto #unastoriadiversa, coordinato dall'agenzia di relazioni pubbliche Theoria. Il progetto #unastoriadiversa si concretizza nel sito web www.unastoriadiversa.it e in una pagina Facebook dove trovano spazio soltanto storie positive e si raccontano vicende speciali di persone e aziende normali, per donare a tutti speranza e sorrisi. Si tratta di storie reperite su fonti autorevoli, che raccontano di generosità, solidarietà tra le persone, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il martellamento quotidiano di notizie preoccupanti sulla pandemia crea inevitabili paure e ansie in tutti noi. Eppure, anche in questo momento drammatico, in tutta Italia fioriscono iniziative che rafforzano la fiducia e possonoun. Partendo dall'idea del Marketing Digital Specialist Salvatore Ducato, fondatore della digital agency italiana Nova Strategy, nasce così il progetto, coordinato dall'agenzia di relazioni pubbliche Theoria. Il progettosi concretizza nelweb www.unastoriadiversa.it e in una pagina Facebook dove trovano spazio soltanto storie positive e si raccontano vicende speciali di persone e aziende normali, per donare a tutti speranza e sorrisi. Si tratta di storie reperite su fonti autorevoli, che raccontano di generosità, solidarietà tra le persone, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus #unastoriadiversa Coronavirus: Solo 675 malati in più. E' l'aumento minore da oltre 1 mese. Salgono le vittime e i guariti - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus: #unastoriadiversa, un sito di racconti per regalare un sorriso

Partendo dall’idea del Marketing Digital Specialist Salvatore Ducato, fondatore della digital agency italiana Nova Strategy, nasce così il progetto #unastoriadiversa, coordinato dall’agenzia di ...

Coronavirus, in Italia 10 milioni di controlli in un mese

Coronavirus, in Italia controlli stringenti Nei primi due giorni di Pasqua ... Se ci sono file è per i tanti e giusti posti di blocco. Chi per un like racconta una storia diversa sbaglia”.

Partendo dall’idea del Marketing Digital Specialist Salvatore Ducato, fondatore della digital agency italiana Nova Strategy, nasce così il progetto #unastoriadiversa, coordinato dall’agenzia di ...Coronavirus, in Italia controlli stringenti Nei primi due giorni di Pasqua ... Se ci sono file è per i tanti e giusti posti di blocco. Chi per un like racconta una storia diversa sbaglia”.