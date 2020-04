Coronavirus, Regimenti: «Nel Lazio tutelare anziani e operatori sanitari. A rischio Rsa e case di cura» (Di martedì 14 aprile 2020) “Residenze sanitarie assistenziali, Case di cura e Case di riposo per anziani sono a rischio anche nel Lazio, come dimostrano i casi di contagio da Covid-19 riscontrati in strutture a Nerola, Fondi, Celleno, Contigliano, Civitavecchia, Fiuggi, Rieti, Frosinone e Veroli, ma anche a Fiano Romano, dove si ha notizia di almeno 14 positivi al virus e un decesso. Come medico sono profondamente preoccupata di una situazione che può sfuggire di mano da un momento all’altro. anziani e operatori sanitari non sono tutelati abbastanza e auspico da parte della Regione l’avvio di un piano concreto con iniziative di contrasto efficaci, controlli serrati e una gestione dell’emergenza che garantisca assistenza, sicurezza e servizi sanitari ai pazienti ricoverati”. E’ quanto dichiara l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, medico legale e responsabile ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Regimenti (Lega) : “RC auto gratis per due mesi - compagnie assicurative ci ascoltino”

Coronavirus. Regimenti (Lega) : “Grave invio mascherine sbagliate”

Coronavirus - Regimenti (Lega) : “Restituire “Forlanini” a sanita’ laziale” (Di martedì 14 aprile 2020) “Residenzee assistenziali, Case di cura e Case di riposo persono aanche nel, come dimostrano i casi di contagio da Covid-19 riscontrati in strutture a Nerola, Fondi, Celleno, Contigliano, Civitavecchia, Fiuggi, Rieti, Frosinone e Veroli, ma anche a Fiano Romano, dove si ha notizia di almeno 14 positivi al virus e un decesso. Come medico sono profondamente preoccupata di una situazione che può sfuggire di mano da un momento all’altro.non sono tutelati abbastanza e auspico da parte della Regione l’avvio di un piano concreto con iniziative di contrasto efficaci, controlli serrati e una gestione dell’emergenza che garantisca assistenza, sicurezza e serviziai pazienti ricoverati”. E’ quanto dichiara l’eurodeputata della Lega Luisa, medico legale e responsabile ...

tusciatimes : Coronavirus, Regimenti (Lega): 'Nel Lazio tutelare anziani e operatori sanitari, a rischio Rsa e case di cura' -… - luisaregimenti : Coronavirus: 80 licenziamenti al Goretti di Latina è schiaffo a sanità - AgenziaASI : Coronavirus. Regimenti (Lega): “RC auto gratis per due mesi, compagnie assicurative ci ascoltino”… - GiornaleLazio : CORONAVIRUS. REGIMENTI (LEGA): “RC AUTO GRATIS PER DUE MESI, COMPAGNIE ASSICURATIVE CI ASCOLTINO” - Agenpress : Coronavirus. Regimenti (Lega): “RC auto gratis per due mesi, compagnie assicurative ci ascoltino”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regimenti CORONAVIRUS, REGIMENTI (LEGA): NEL LAZIO TUTELARE ANZIANI E OPERATORI SANITARI 9 colonne Regimenti: Lazio, vanno tutelati anziani e operatori sanitari

Roma – “Residenze sanitarie assistenziali, Case di cura e Case di riposo per anziani sono a rischio anche nel Lazio, come dimostrano i casi di contagio da Covid-19 riscontrati in strutture a Nerola ..

Coronavirus. Regimenti (Lega): “Nel Lazio tutelare anziani e operatori sanitari, a rischio Rsa e case di cura”

NewTuscia – ROMA – “Residenze sanitarie assistenziali, Case di cura e Case di riposo per anziani sono a rischio anche nel Lazio, come dimostrano i casi di contagio da Covid-19 riscontrati in strutture ...

Roma – “Residenze sanitarie assistenziali, Case di cura e Case di riposo per anziani sono a rischio anche nel Lazio, come dimostrano i casi di contagio da Covid-19 riscontrati in strutture a Nerola ..NewTuscia – ROMA – “Residenze sanitarie assistenziali, Case di cura e Case di riposo per anziani sono a rischio anche nel Lazio, come dimostrano i casi di contagio da Covid-19 riscontrati in strutture ...