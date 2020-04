Coronavirus, perse le tracce dei pazienti: il Piemonte indaga (Di martedì 14 aprile 2020) La Regione Piemonte ha chiesto all’Asl Città di Torino una relazione sulle comunicazioni dei medici di famiglia ai Servizi di igiene di pazienti con sintomi riconducibili al Coronavirus, e relativa richiesta di test diagnostico, che sarebbero andate perse. “Dalle prime informazioni sembrerebbe evidente che il problema sia stato causato da uno straordinario flusso di email. Se ci sono delle responsabilità, verranno accertate“, afferma l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, che ha esteso la richiesta di chiarimento a tutte le Asl della Regione.L'articolo Coronavirus, perse le tracce dei pazienti: il Piemonte indaga Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Camillo Agnello perseguitato | Ancora paura del Coronavirus dopo Uomini e Donne

Coronavirus : Art.1 - ‘serve norma per non perseguibilità medici in emergenza’

La Regioneha chiesto all'Asl Città di Torino una relazione sulle comunicazioni dei medici di famiglia ai Servizi di igiene dicon sintomi riconducibili al, e relativa richiesta di test diagnostico, che sarebbero andate. "Dalle prime informazioni sembrerebbe evidente che il problema sia stato causato da uno straordinario flusso di email. Se ci sono delle responsabilità, verranno accertate", afferma l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, che ha esteso la richiesta di chiarimento a tutte le Asl della Regione.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus perse Coronavirus, perse le tracce dei pazienti: il Piemonte indaga Meteo Web È morto l’ingegnere Rocco Merico, aveva 63 anni ed era positivo al covid-19: Provincia in lutto

Ora, nella Terapia Intensiva della nuova struttura leccese, adibita a centro covid-19, restano solo 7 persone, tra cui l’unica donna in condizioni ... RESTIAMO A CASA il mostro è intorno a noi e lo ...

Coronavirus, la Cremonese perde un altro tifoso: addio a Lorenzo Renzi

CREMONA (14 aprile 2020) - Un altro pezzo di cuore grigiorosso vola in cielo. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio la nostra città che ieri ha perso un altro personaggio noto, soprattutto nel ...

