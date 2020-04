Com’è la situazione in Piemonte

agorarai : 'Il presidente del Consiglio quando è in diretta sulle tv di Stato deve parlare della situazione sanitaria, non di… - ricpuglisi : Se SALVINI tornasse al potere potremmo finire in una situazione FOLLE in cui contemporaneamente gira il… - gennaromigliore : Presidente Conte, la situazione nel Mediterraneo è ogni ora più drammatica. Abbiamo sentito tutti l’audio di quella… - LegaSalvini : RT @matteosalvinimi: Sito del governo ( - Noiconsalvini : RT @matteosalvinimi: Sito del governo ( -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è situazione “Il Decreto Liquidità del Governo è destinato a fallire” Money.it