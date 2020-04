«Casi positivi anche dopo 14 giorni» Ecco come sarà ora la quarantena

Corriere : Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 159.516 casi positivi e 20.465 morti. Terapie intensive, -2.5%. ... - RegioneER : #coronavirus, l'aggiornamento: 20.098 casi positivi in Emilia-Romagna, 463 in più rispetto ieri. Casi lievi in isol… - infoitinterno : Coronavirus, aggiornamento (13/04): 20.440 i casi positivi in Emilia-Romagna,+342 rispetto a ieri - Annalillo88 : @umberto_casa @TAGAMGHIZLANE @Risetta3Serra @matteosalvinimi -

Casi positivi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Casi positivi