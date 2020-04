Anticipazioni Tempesta d’Amore 19 Aprile 2020 – Il dubbio di Michael

Leggi su anticipazioni

(Di martedì 14 aprile 2020)d’Amore Domenica 19– Ildiha il sospetto che non sia sua la colpa nella morte di Romy. Pensa e ripensa tutta la procedura, fino a quando decide di far riesumare il cadavere per quanto sia penoso per i suoi parenti. Per Natascha non è necessario, dato che tutti sanno perfettamente che non è stato lui. L’uomo però vuole una conferma scientifica perchè non riesce più a vivere con questo peso insostenibile. Successivamente Natascha realizza che la sua richiesta non è così folle, soprattutto se è finalizzata a ristabilire la verità. Per questo motivo decide di supportare suo marito. L'articolod’Amore 19– IldiNews Programmi Tv.