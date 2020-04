Anna Tatangelo, come smaltire la Pasqua? “Mi trasformo in JLo” (Di martedì 14 aprile 2020) Anna Tatangelo torna ancora una volta a colpire sui social con un nuovo video pubblicato qualche ora fa. Scopriamo di cosa si tratta. foto facebook Anna TatangeloLa bella cantante di Sora subito dopo le feste della Pasqua ha trovato un modo per far sapere ai suoi follower come intende rimettersi in forma dalla grande abbuffata. Anche la sua come quella di tutti gli italiani è stata una festività molto diversa visto che a causa della quarantena tutti siamo dovuti restare a casa. Ma scopriamo cosa è accaduto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: SOSSIO ARUTA DOPO IL GF: “PENALIZZATO IN FINALE” Anna Tatangelo, rimedio post Pasqua: “Per un attimo JLo” foto facebook Anna TatangeloAnna Tatangelo condivide con i follower il suo rimedio per smaltire l’abbuffata del giorno di Pasqua con un video pubblicato da poco sui social. “Ho ... Leggi su chenews Anna Tatangelo si allena a casa : siamo sicuri sia da sola? L’indizio

Anna Tatangelo - provocazione social : “La mia mente non resta a casa”

Anna esplosiva sui social : lady Tatangelo infiamma il web FOTO (Di martedì 14 aprile 2020)torna ancora una volta a colpire sui social con un nuovo video pubblicato qualche ora fa. Scopriamo di cosa si tratta. foto facebookLa bella cantante di Sora subito dopo le feste dellaha trovato un modo per far sapere ai suoi followerintende rimettersi in forma dalla grande abbuffata. Anche la suaquella di tutti gli italiani è stata una festività molto diversa visto che a causa della quarantena tutti siamo dovuti restare a casa. Ma scopriamo cosa è accaduto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: SOSSIO ARUTA DOPO IL GF: “PENALIZZATO IN FINALE”, rimedio post: “Per un attimo JLo” foto facebookcondivide con i follower il suo rimedio perl’abbuffata del giorno dicon un video pubblicato da poco sui social. “Ho ...

MRNSTSRN : Sto affrontando la quarantena esattamente come Anna Tatangelo - Gavatzony : Non mi stuferò mai di ripetere che Anna Tatangelo affiancata da un team giusto sarebbe potuta diventare la più gran… - QuartoRuggiero : @unuomopop Madonna Anna Tatangelo devi solo dare una svolta alla tua carriera, che talento sprecato - myssstanelenoir : Pensando alle tette di Anna Tatangelo - poseplastiche_ : assurdo come twitter sia il social della cultura e nessuno ha mai parlato del remix di Muchacha di Anna Tatangelo -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo, provocazione social: "La mia mente non resta a... CheNews.it Anna Tatangelo si allena a casa: siamo sicuri sia da sola? L’indizio

Anna Tatangelo ha postato una storia su Instagram in cui si allena a casa, ma la foto potrebbe mostrare un indizio inaspettato: siamo sicuri sia da sola? Anna Tatangelo ha postato una foto mentre si ...

Anna Tatangelo – La fortuna sia con me: testo e video ufficiale

In modo abbastanza irrituale, più di un anno dopo, è uscito il video ufficiale de La fortuna sia con me, singolo di Anna Tatangelo estratto dall’album dallo stesso titolo uscito nel febbraio 2019. Ve ...

Anna Tatangelo ha postato una storia su Instagram in cui si allena a casa, ma la foto potrebbe mostrare un indizio inaspettato: siamo sicuri sia da sola? Anna Tatangelo ha postato una foto mentre si ...In modo abbastanza irrituale, più di un anno dopo, è uscito il video ufficiale de La fortuna sia con me, singolo di Anna Tatangelo estratto dall’album dallo stesso titolo uscito nel febbraio 2019. Ve ...