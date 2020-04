Addio a Giuseppina Marcora | la staffetta partigiana aveva 100 anni

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è morta. La100ed era la sorella dell’ex ministro Giov. MILANO – A pochi giorni dal 25 aprile perdita importante nel mondo dei partigiani. E’ morta all’età di 100, una delle protagoniste durante la Seconda Guerra Mondiale e sorella di Giov, ex politico e ministro dell’Agricoltura. La notizia della scomparsa è stata data dal figlio Marco precisando che la donna si è spento nella sua casa di Legnano e non è risultata positiva al coronavirus. Una scomparsa avvenuta a undici giorni dalla Festa della Liberazione che lei era pronta a festeggiare con i familiari anche in questo periodo di quarantena. Protagonista nella lotta contro il fascismoè stata tra le donne protagoniste nella lotta contro il fascismo. Una delle ...