Virus | primo morto alla Commissione europea | Ursula von der Leyen | cordoglio e paura

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il coronamiete la prima vittima all'interno della. Si tratta di un funzionario greco che lavorava a Bruxelles per lan research Council executive Agency (Ercea): a dare il triste annuncio della morte del membro dello staff è statavon der. Tramite un messaggio pubblicato sui social, la presidente ha fatto le più sentite condoglianzefamiglia dell'uomo e ha dedicato un pensiero anche i suoi colleghi della Ercea. Nel frattempo in Belgio si sono verificati altri 303 decessi nelle ultime 24 ore, facendo salive il totale a 3.903, a fronte di oltre 30mila casi di contagio.

in pratica la chiave d’entrata del virus nella cellula umana. I 40-45 vaccini vicini alla sperimentazione umana hanno tutti la caratteristica di indurre un’immunità contro la spike. In realtà ...Il lavoro insomma è già cambiato ed è stato il primo cambiamento, forte, immediato, allo scoppio dell'emergenza sanitaria. (Corriere della Sera) La occupava di tanto in tanto qualche extracomunitario ...