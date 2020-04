Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora in calo i decessi e i ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia un trend ormai affidabile secondo gli esperti i casi totali sono 56363 4092 nuovi contagi 34.000 e totale delle persone guarite 19899 il totale dei decessi con 431 morti in più in 24 ore resta fino al 3 maggio la stretta agli spostamenti Piemonte campagna dicono no alle riaperture con te in un messaggio su Facebook non c’è oggi per non perdere ciò che conta posporre la ripartenza delle scuole alla prossimo anno propone Locatelli del CSS E a proposito di scuola organici 20002021 per il sindacato ANIEF sono insufficienti anche se sono stati confermati i numeri di docenti dell’anno scorso sentiamo il presidente di ANIEF Marcello Pacifico Ministero sugli organici ci ...