Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di lunedì 13 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Orazio Condorelli, operaio metalmeccanico di Gela, lavorava in un'officina da Albino, vicino a Bergamo, "montava e smontava i pezzi, sapeva fare di tutto", dice la moglie Concetta. Anche a casa muoveva le mani con sapienza, inventava oggetti con l'alluminio e il legno. "Papà, eri una perla di persona": Emanuele, il figlio di 18 anni. E' morto a ...

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di lunedì 13 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Orazio Condorelli, operaio metalmeccanico di Gela, lavorava in un'officina da Albino, vicino a Bergamo, "montava e smontava i pezzi, sapeva fare di tutto", dice la moglie Concetta. Anche a casa muoveva le mani con sapienza, inventava oggetti con l'alluminio e il legno. "Papà, eri una perla di persona": Emanuele, il figlio di 18 anni. E' morto a ...

