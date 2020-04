The Weeknd terza settimana in vetta. Dua Lipa crolla ma rimane Top 10 (Di lunedì 13 aprile 2020) terza settimana in vetta per After Hours di The Weeknd. Il cantautore canadese R&B Urban rimane in pole position nella Billboard 200 album americana, conquistando così la sua terza settimana in vetta. 90 mila copie tra streaming e vendite pure Un ottimo risultato, ovviamente anche dovuto al fatto che praticamente il rilascio di nuovi progetti importanti sul mercato americano si é fermato proprio in queste settimane. Dua Lipa dal canto suo perde un 43%, ma rimane comunque in top 10 con il suo album Future Nostalgia. Arrivano i numeri definitivi dalla Billboard 200 album di questa settimana. Sarà forse l’ultima classifica con movimenti significativi di questa primavera, visto che la pandemia sta colpendo in pieno gli USA. Il mondo del musicbiz si congelerà inevitabilmente per diverso tempo, e speriamo che tutto possa tornare al ... Leggi su rnbjunk The Weeknd terza settimana in vetta. Dua Lipa crolla ma rimane Top 10

A sei mesi di distanza dalla pubblicazione, “Persona” di Marracash conquista nuovamente il primo posto degli album più venduti.

Un ritorno a sorpresa quello di Drake, che ha lanciato nei giorni scorsi la sua nuova hit “Toosie Slide”. Il brano, primo nuovo pezzo dopo il successo dell’album “Scorpion” nel 2018, era comparso a fi ...

