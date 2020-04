Montalbano | Cesare Bocci svela | “Zingaretti mi è stato vicino nel dolore”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 13 aprile 2020), il Mimì diracconta: “Zingaretti mi ha confortato quando la mia compagna è stata male” In vista della prossima puntata de Il commissario, in onda stasera alle 21.15 su Rai 1, il settimanale Tv Mia pubblica alcune dichiarazioni di, che nella serie interpreta il vicecommissario Mimì Augello. L’attore di origini marchigiane ritorna a un periodo molto complicato della sua vita, quando nel 2000 sua moglie Daniela fu colpita da un ictus e dovette lottare a lungo prima di ristabilirsi: Luca Zingaretti mi èmoltoquando Daniela è stata male. Per questo gli sono molto affezionato. La nostra amicizia è sincera, va al di là del lavoro. Questa vicenda ha segnato inevitabilmente ha segnato le loro vite, mae Daniela hanno saputo convertirla in qualcosa di positivo: ...