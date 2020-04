Jurassic Park: quando il T-Rex terrorizzò la troupe durante un pranzo (Di lunedì 13 aprile 2020) Il T-Rex, utilizzato per le riprese di Jurassic Park, spesso impazziva spaventando a morte i membri della troupe, gli incidenti erano all'ordine del giorno. Il T-Rex, un gigantesco dinosauro robotico di oltre dodici tonnellate utilizzato sul set di Jurassic Park, terrorizzò il pubblico attraverso lo schermo nel 1993, ma spaventò anche i tecnici e i membri della troupe durante le riprese visto che il dinosauro, sotto la pioggia o in caso di mancanza di energia, era soggetto a gravi malfunzionamenti. La produttrice del film, Kathleen Kennedy, ricorda che: "Il T-Rex è impazzito moltissime volte durante le riprese di Jurassic Park, ci spaventava a morte, dico davvero. Una volta stavamo pranzando, ridevamo e scherzavamo, quando all'improvviso il gigantesco T-Rex si è azionato di sua spontanea ... Leggi su movieplayer Jurassic Park - Italia 1/ Come seguire in diretta streaming il film (oggi - 13 aprile)

