Covid-19 | in Veneto lockdown soft Zaia | «Sì jogging da soli | ma vicino casa Stop al

Agenzia_Ansa : #COVID-19 Ecco quali sono gli esercizi commerciali che possono riaprire domani. Le #librerie e i negozi per bambini… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 'Il 25 aprile e il 1 maggio #picnic solo in casa, niente #grigliata con gli amici': così il governatore d… - stanzaselvaggia : Oltre a non aver spiccato per lungimiranza nel contenimento Covid. - GERMYG65 : RT @Marinella456: l'Emilia Romagna con meno abitanti del Veneto 4.4 mln contro 4.9 milioni ha avuto il triplo di decessi x covid del veneto… - Tino44588447 : RT @GCaperna: Casi Covid su n° abitanti: Lombardia: 1 su 179,49 Emilia Romagna: 1 su 233,13 Veneto: 1 su 370,50 Lazio: 1 su 1.282,80 Campa… -

Covid Veneto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Covid Veneto