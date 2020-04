Bonus 600 euro lordo e non netto? Falsa catena social (Di lunedì 13 aprile 2020) Il presunto Bonus 600 euro lordo e non netto sta infiammando le discussioni social in queste ore. In concomitanza con la giornata di Pasqua e pure in questa ricorrenza di Pasquetta, gli indignati (e male informati) esperti del web sarebbero gli ennesimi artefici di una fake news. Quella per la quale l'indennizzo una tantum previsto dal Decreto Cura Italia non entrerebbe tutto nelle tasche degli italiani ma sarebbe tassato e neanche poco. L'immagine di apertura articolo mostrerebbe il presunto accredito del Bonus 600 euro lordo e non netto appunto. L'aiuto del Governo si ridurrebbe di molto fino a quota 478 euro o poco più. In particolare su Facebook sono moltissime le condivisioni della foto allegata e il dilagare della fake news di turno è già importante, tanto da rendere necessarie tutte le smentite del caso. Chi condivide e crede senza alcun dubbio al ... Leggi su optimagazine Bonus 600 euro - indennità lorda o netta per i professionisti? Facciamo chiarezza

eziomauro : Bonus 600 euro, Gualtieri: 'Saranno erogati entro prossima settimana, a maggio saremo più rapidi' - CatalfoNunzia : A oggi, @INPS_it ha ricevuto in via telematica 4 milioni di domande che coinvolgono più di 7,7 milioni di persone:… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, le escort disoccupate chiedono il bonus da 600 euro #Coronavirusitalia - lucia3tino : L’atteso bonus di 600 euro dato dal governo Conte bis ai titolari di partita IVA non corrisponderebbe alla cifra in… - CiceroM5S : RT @nicmax25: 353 notai hanno chiesto il bonus da 600 € 600 calci nei coglioni ad ognuno -