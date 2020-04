Bergomi duro su Dybala | “Non è un fuoriclasse e nemmeno un campione”

Leggi su fanpage

(Di lunedì 13 aprile 2020) L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, campione del mondo nel 1982, è stato abbastanza netto parlando di, che non giudica né un campione né un: "Sicuramenteè un grande giocatore, ma non è un grande campione né un. Ci sta che possa partire fuori in questa Juventus".