Addio a Piero Visani, protagonista della stagione della Nuova Destra: intellettuale libero e coraggioso (Di lunedì 13 aprile 2020) Nel giorno di Pasqua, mi ha raggiunto la notizia della morte di Piero Visani. Sì, ho scritto “morte”, parola che sa di conclusione della vicenda umana di una persona, invece di “decesso”, vocabolo che specie in questi giorni di pandemia, ha assunto le impersonali, aride vesti della statistica. E Piero Visani era “persona” nel senso eminente del termine. Con la sua complessità. La sua coerenza e le sue contraddizioni. Soprattutto, con il suo destino. Con Piero ci siamo conosciuti in anni lontani, quando insieme con Marco Tarchi, Stenio Solinas, Maurizio Cabona e tanti altri abbiamo fondato il movimento metapolitico che andò sotto il nome di “Nuova Destra”, pur ponendosi come obiettivo il superamento delle categorie “Destra” e “Sinistra”. Con lui abbiamo “fatto” riviste, ... Leggi su secoloditalia Addio a Piero Gratton - il grafico dei simboli di Roma e Lazio

Piero Gratton è morto/ Addio al designer che creò il Lupetto della Roma

Addio a Piero Gratton - fu l’inventore del “Lupetto” della Roma (Di lunedì 13 aprile 2020) Nel giorno di Pasqua, mi ha raggiunto la notiziamorte di. Sì, ho scritto “morte”, parola che sa di conclusionevicenda umana di una persona, invece di “decesso”, vocabolo che specie in questi giorni di pandemia, ha assunto le impersonali, aride vestistatistica. Eera “persona” nel senso eminente del termine. Con la sua complessità. La sua coerenza e le sue contraddizioni. Soprattutto, con il suo destino. Conci siamo conosciuti in anni lontani, quando insieme con Marco Tarchi, Stenio Solinas, Maurizio Cabona e tanti altri abbiamo fondato il movimento metapolitico che andò sotto il nome di “”, pur ponendosi come obiettivo il superamento delle categorie “” e “Sinistra”. Con lui abbiamo “fatto” riviste, ...

DiMarzio : La rivalità tra #Juventus e #Roma, le avventure con la #Nazionale e il loro addio al calcio giocato: le parole di… - SecolodItalia1 : Addio a Piero Visani, protagonista della stagione della Nuova Destra: intellettuale libero e coraggioso… - interieurprofi : RT @MnJpsf1uk: @156Sharknose Addio a Stirling Moss, Piero Ferrari rivela: «Avevamo una macchina per lui, poi ebbe l'incidente...» https://t… - MnJpsf1uk : RT @MnJpsf1uk: @156Sharknose Addio a Stirling Moss, Piero Ferrari rivela: «Avevamo una macchina per lui, poi ebbe l'incidente...» https://t… - Dalla_SerieA : Del Piero: 'Non so perché non mi hanno dato il Pallone d'Oro alla Juve' - -