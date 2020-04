Tennis, Pete Sampras: il Signore di Wimbledon prima dell’avvento di Roger Federer (Di domenica 12 aprile 2020) Pete Sampras è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori di Tennis più forti della storia. Le sue immense qualità tecniche, unite ad una grande grinta e determinazione gli hanno consentito in carriera di rimanere al numero 1 del mondo per 286 settimane. Tra i 14 titoli del Grande Slam spiccano i 7 trionfi a Wimbledon. La prima affermazione sull’erba britannica arriva nel 1993 contro lo statunitense Jim Courier. Una sfida stellare tra il numero 1 e il 3 del ranking Atp. Due giocatori che hanno fatto epoca e che hanno messo in campo tutte le proprie carte in un match tiratissimo conclusosi 7-6(3) 7-6(6) 3-6 6-3 a favore di Sampras dinnanzi agli occhi di un pubblico a dir poco entusiasta. Nei due anni successivi lo statunitense nativo di Potomac conclude la sua fantastica tripletta. Nel 1994 si sbarazza in finale, senza troppi affanni, di Goran ... Leggi su oasport Tennis - WTA Monterrey 2020 : Leylah Fernandez ai quarti - avanza anche la svedese Peterson

Tennis - WTA Monterrey 2020 : avanzano Sloane Stephens e Rebecca Peterson - eliminata Venus Williams (Di domenica 12 aprile 2020)è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori dipiù forti della storia. Le sue immense qualità tecniche, unite ad una grande grinta e determinazione gli hanno consentito in carriera di rimanere al numero 1 del mondo per 286 settimane. Tra i 14 titoli del Grande Slam spiccano i 7 trionfi a. Laaffermazione sull’erba britannica arriva nel 1993 contro lo statunitense Jim Courier. Una sfida stellare tra il numero 1 e il 3 del ranking Atp. Due giocatori che hanno fatto epoca e che hanno messo in campo tutte le proprie carte in un match tiratissimo conclusosi 7-6(3) 7-6(6) 3-6 6-3 a favore didinnanzi agli occhi di un pubblico a dir poco entusiasta. Nei due anni successivi lo statunitense nativo di Potomac conclude la sua fantastica tripletta. Nel 1994 si sbarazza in finale, senza troppi affanni, di Goran ...

Luca21013415 : RT @lorenzofares: Matteo #Berrettini ???? è nato lo stesso giorno (di 3 anni dopo) in cui il grande Pete Sampras ???? divenne numero 1 del #ten… - MercRF : RT @lorenzofares: Matteo #Berrettini ???? è nato lo stesso giorno (di 3 anni dopo) in cui il grande Pete Sampras ???? divenne numero 1 del #ten… - apicella57 : RT @lorenzofares: Matteo #Berrettini ???? è nato lo stesso giorno (di 3 anni dopo) in cui il grande Pete Sampras ???? divenne numero 1 del #ten… - lorenzofares : Matteo #Berrettini ???? è nato lo stesso giorno (di 3 anni dopo) in cui il grande Pete Sampras ???? divenne numero 1 de… - SuperTennisTv : #12aprile 1993: #Sampras sale per la prima volta in vetta alla classifica mondiale! Pete ha occupato la prima posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Pete Tennis, Pete Sampras: il Signore di Wimbledon prima dell’avvento di Roger Federer OA Sport Tennis, Pete Sampras: il Signore di Wimbledon prima dell’avvento di Roger Federer

Pete Sampras è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori di tennis più forti della storia. Le sue immense qualità tecniche, unite ad una grande grinta e determinazione gli hanno consentito in ...

La Federazione francese sostiene il tennis d’Oltralpe con 35 milioni di euro

14 trofei dello Slam, 64 titoli complessivi. L’infinita e pittoresca rivalità con il nemico-amico Andre Agassi. Pete Sampras iniziava la sua scalata verso la storia del tennis ventisette anni esatti ...

Pete Sampras è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori di tennis più forti della storia. Le sue immense qualità tecniche, unite ad una grande grinta e determinazione gli hanno consentito in ...14 trofei dello Slam, 64 titoli complessivi. L’infinita e pittoresca rivalità con il nemico-amico Andre Agassi. Pete Sampras iniziava la sua scalata verso la storia del tennis ventisette anni esatti ...