"Stiamo già cambiando" (Di domenica 12 aprile 2020) Dal punto di vista spirituale: “Questa può essere la più autentica di tutte le Pasque che abbiamo celebrato fin qui, anche se non potremo andare a messa, né uscire di casa”. La ragione, secondo Vito Mancuso, teologo e scrittore, è inscritta nella parola: “Pasqua è un termine di origine ebraica. Gli studi più accreditati concordano nel dire che significhi ‘saltare’, dal gesto che l’angelo del Signore compì quando – in Egitto – passò davanti alle case degli ebrei, segnate dal sangue dell’agnello: le saltò, risparmiando la vita ai loro primogeniti. Oggi, la passione che sta vivendo il mondo ci passa dentro, ci attraversa, ci segna a fondo. E segnandoci, ci insegna che la vita è un nodo che intreccia due funi: una che è fatta di piacere, gioia, felicità; ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 aprile 2020) Dal punto di vista spirituale: “Questa può essere la più autentica di tutte le Pasque che abbiamo celebrato fin qui, anche se non potremo andare a messa, né uscire di casa”. La ragione, secondo Vito Mancuso, teologo e scrittore, è inscritta nella parola: “Pasqua è un termine di origine ebraica. Gli studi più accreditati concordano nel dire che significhi ‘saltare’, dal gesto che l’angelo del Signore compì quando – in Egitto – passò davanti alle case degli ebrei, segnate dal sangue dell’agnello: le saltò, risparmiando la vita ai loro primogeniti. Oggi, la passione che sta vivendo il mondo ci passa dentro, ci attraversa, ci segna a fondo. E segnandoci, ci insegna che la vita è un nodo che intreccia due funi: una che è fatta di piacere, gioia, felicità; ...

gi_pavanello : OK: emergenza, stiamo buoni, risolvere la crisi, il momento difficile - ma resto NO-TAV, no-delocalizzazioni, anti-… - OQuotidianaBlog : Coronavirus, protestano i lavoratori Atac: il kit di protezione è una presa in giro - Gi_Pun : RT @ICompetitivita: ??”Universalità, accesso ed equità del SSN alla prova del #Covid19”. Ne stiamo parlando ora nel corso del nostro VideoTa… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: PORDENONE - Lovisa: 'Bisogna giocare, con tutte le cautele del caso stiamo già studiando come ripartire' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: PORDENONE - Lovisa: 'Bisogna giocare, con tutte le cautele del caso stiamo già studiando come ripartire' -

Ultime Notizie dalla rete : Stiamo già Decreto scuola, Snals: decisioni unilaterali. Negativo il mancato aggiornamento delle GI Orizzonte Scuola Coronavirus, in tutto il Sud meno casi che nella sola Milano: il Mezzogiorno resta blindato per assistere al disastro Padano

e 815 morti (il 4% del totale), nonostante stiamo parlando di un’area che conta 20 milioni di abitanti, il 33% di tutt’Italia. In tutto il Sud abbiamo appena 271 persone ricoverate in terapia ...

Spagna, 'distanza anche in spiaggia'

Quest'estate in Spagna sarà necessario mantenere la distanza sociale anche in Spiaggia per evitare il rischio di contagi da coronavirus. Lo ha detto la ministra spagnola per il turismo Reyes Maroto in ...

e 815 morti (il 4% del totale), nonostante stiamo parlando di un’area che conta 20 milioni di abitanti, il 33% di tutt’Italia. In tutto il Sud abbiamo appena 271 persone ricoverate in terapia ...Quest'estate in Spagna sarà necessario mantenere la distanza sociale anche in Spiaggia per evitare il rischio di contagi da coronavirus. Lo ha detto la ministra spagnola per il turismo Reyes Maroto in ...