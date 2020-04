Sora, corsa di cavalli clandestina per le strade deserte: indagano le forze dell’ordine (Di domenica 12 aprile 2020) Una corsa di cavalli clandestina organizzata nel pomeriggio di Pasqua approfittando delle strade deserte. È l'incredibile scena ripresa da diversi cittadini di Sora, in provincia di Frosinone, che hanno visto sfrecciare gli animali per le vie inseguiti da alcune auto con a bordo persone che li incitavano. Sul caso le forze dell'ordine hanno aperto un'inchiesta. Leggi su fanpage (Di domenica 12 aprile 2020) Unadiorganizzata nel pomeriggio di Pasqua approfittando delle. È l'incredibile scena ripresa da diversi cittadini di, in provincia di Frosinone, che hanno visto sfrecciare gli animali per le vie inseguiti da alcune auto con a bordo persone che li incitavano. Sul caso ledell'ordine hanno aperto un'inchiesta.

