Rimane schiacciato tra un muro e l’auto Ferito un 25enne di Verdellino

(Di domenica 12 aprile 2020) Molta paura e un sospiro di sollievo per undi, travolto enel pomeriggio di Pasqua da un’auto nello spazio interno condominiale di via Dante Alighieri.

Psicagogo : @M5S_Senato Ovvero: abbiamo una pistola puntata alla testa, ma non hanno ancora schiacciato il grilletto. Sono sodd… - ikigaigray : @serenitymess parallelismo su chi vive una quarantena produttiva (che studia, segue le lezioni, cucina 24/7...) e c… - savonanews : Arnasco, rimane schiacciato dal suo quad: perde la vita il 51enne Alberto Trucco - ilnazionaleit : Arnasco, rimane schiacciato dal suo quad: perde la vita il 51enne Alberto Trucco - zazoomnews : Arnasco un uomo rimane schiacciato dal suo trattore e muore - #Arnasco #rimane #schiacciato -

Ultime Notizie dalla rete : Rimane schiacciato

L'Eco di Bergamo

Molta paura e un sospiro di sollievo per un 25enne di Verdellino, travolto e schiacciato nel pomeriggio di Pasqua da un’auto nello spazio interno condominiale di via Dante Alighieri. Poco prima delle ...Sono felice che la forza di una comunità laboriosa abbia superato l’inettitudine e l’incapacità di chi le parole lavoro e imprenditoria non le conoscono e facciano leva su ancestrali timori per ...