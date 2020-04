Meteo ROMA: arrivano nubi, dopo Pasquetta più fresco e piovaschi di passaggio (Di domenica 12 aprile 2020) Il Meteo su ROMA vedrà ancora assoluto bel tempo per Pasqua, con qualche velatura dalla sera. nubi irregolari sono attese lunedì, anteprima di un peggioramento che martedì potrà vedere anche qualche isolata precipitazione. Domenica 12: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Lunedì 13: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Martedì 14: nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 13°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord 3 Km/h, raffiche ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma del 11-04-2020 ore 19 : 15

Il meteo su Roma vedrà ancora assoluto bel tempo per Pasqua, con qualche velatura dalla sera. Nubi irregolari sono attese lunedì, anteprima di un peggioramento che martedì potrà vedere anche qualche ...

