Luigi Di Maio ha occupato Rai1 (gli manca solo il segnale orario) (Di domenica 12 aprile 2020) Durante queste settimane di crisi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha provato in tutti i modi a ritagliarsi uno spazio mediatico, in difficoltà di fronte alla crescente popolarità di Giuseppe Conte. Di Maio era stato costretto dalle finte dimissioni da Capo politico del Movimento 5 Stelle, ma non è mai stato intenzionato a lasciare davvero la guida del partito. Da qui, la ricerca continua di visibilità, culminata nella sua presenza a Pratica di Mare per accogliere gli Antonov inviati dalla Russia con gli aiuti per gli ospedali italiani. Aiuti negoziati da Giuseppe Conte in assoluta autonomia, con il ministro degli Esteri informato a cose fatte. Per assicurarsi una copertura mediatica all’altezza delle sue ambizioni, e per rivendicare il suo attivismo nell’ottenere l’invio di aiuti dall’estero, Luigi Di Maio ha ... Leggi su linkiesta "Capite quanto è importante la salute di Conte?". Sallusti ferocissimo : la battuta con cui umilia Luigi Di Maio

Luigi Di Maio gaffe in diretta ad Agorà : «Ma sono a 5-6 metri - se vuole misuriamo»

La faccia di Luigi Di Maio quando gli fanno notare che le persone alle sue spalle non sono a distanza di sicurezza | VIDEO (Di domenica 12 aprile 2020) Durante queste settimane di crisi il ministro degli Esteri,Di, ha provato in tutti i modi a ritagliarsi uno spazio mediatico, in difficoltà di fronte alla crescente popolarità di Giuseppe Conte. Diera stato costretto dalle finte dimissioni da Capo politico del Movimento 5 Stelle, ma non è mai stato intenzionato a lasciare davvero la guida del partito. Da qui, la ricerca continua di visibilità, culminata nella sua presenza a Pratica di Mare per accogliere gli Antonov inviati dalla Russia con gli aiuti per gli ospedali italiani. Aiuti negoziati da Giuseppe Conte in assoluta autonomia, con il ministro degli Esteri informato a cose fatte. Per assicurarsi una copertura mediatica all’altezza delle sue ambizioni, e per rivendicare il suo attivismo nell’ottenere l’invio di aiuti dall’estero,Diha ...

Agenzia_Ansa : Il ministro Di Maio: 'Via al patto export per rilancio Made in Italy' Luigi Di Maio #coronavirus #ANSA #madeinitaly - Linkiesta : Un altro discorso al paese convocato con metodo Grande Fratello e poi cancellato allo stesso modo, il decreto pubbl… - La7tv : #nonelarena Il Ministro Luigi Di Maio ospite di Massimo Giletti: 'No accordi a ribasso in UE, spenderemo tutto ciò… - PietroMorelli6 : RT @christianrocca: Luigi Di Maio ha occupato Rai1 (gli manca solo il segnale orario) - barbecoq : RT @giuliaselvaggi2: Presenza dei politici nostrani nell’ultimo anno nei talk e nei tg: Zingaretti: 40 ore; Luigi Di Maio: 54 ore; Giuseppe… -