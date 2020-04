Coronavirus, in Piemonte misure più restrittive prorogate fino al 3 maggio: restano chiuse librerie, cartolibrerie e negozi di abbigliamento per l’infanzia (Di domenica 12 aprile 2020) Il Piemonte prosegue con la linea del rigore per il contenimento del Coronavirus. Tutte le regole in vigore in questo momento sul territorio regionale saranno prorogate fino al 3 maggio. restano quindi chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia. Resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche. E’ quanto prevede l’ordinanza che sara’ firmata nelle prossime ore dal presidente della Regione, Alberto Cirio. Martedì, inoltre, la Giunta proseguirà il suo confronto con il Politecnico di Torino e le categorie, settore per settore, con l’obiettivo di definire un documento da proporre al governo per essere pronti, non appena le condizioni lo consentiranno, ad un piano di riapertura delle attività produttive nel ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Piemonte 697 casi e 98 contagi nelle ultime 24 ore

Anche in Piemonte restano chiuse le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia nonostante l'ok alla riapertura previsto dall'ultimo Dpcm sul contenimento del coronavirus. "E ...

Seconda missione di medici cubani in arrivo in Piemonte. Ora l'Italia prenda posizione forte contro il criminale bloqueo USA

Opereranno gratuitamente in Piemonte fino a quando non sarà cessata l’emergenza ... Le sanzioni statunitensi – riferisce- mettono a dura prova le transazioni essenziali legate alla lotta contro il ...

