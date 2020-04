Coronavirus | 431 morti in un solo giorno | dato più basso dal 19 marzo

(Di domenica 12 aprile 2020), il bilancio di domenica 12 aprile 2020. Trend stabile, calano i decessi. ROMA –, il bilancio di domenica 12 aprile 2020. Consueto appuntamento quotidiano con la conferenza stampa della Protezione Civile sui numeri del. Trend più o meno stabile con un leggero calo della curva complessiva dovuto ad un numero inferiore di guariti e di decessi., il bilancio di domenica 12 aprile 2020 Il bilancio complessivo delle ultime 24 ore 4.092. Un numero inferiore di oltre 600 unità rispetto a sabato 11 ma il trend negativo è stato influenzato dai guariti e dai decessi. Le persone risultate negative alsono state 1.677 rispetto a 2.079 dell’11 aprile. Uninfluenzato dalla revisione di Bolzano che nell’ultima rivelazione aveva considerato 100 pazienti in più rispetto al...

