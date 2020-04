Conduttore tv attacca Emma Marrone | “Sembra la Nannini con la diarrea”

Leggi su bitchyf

(Di lunedì 13 aprile 2020) Pino Scotto non ha peli sulla lingua e spesso ci va giù davvero pesante nelle interviste ed è il caso di quella che ha rilasciato a Gaspare Baglio per Rolling Stone. Ilhato i talent ed ha offeso, definendola ‘Giannacon la diarrea’. “Per prima cosa hanno stancato i talent. E poi la gente si è resa conto che da lì non è mai venuto fuori uno decente e che valga. Mengoni cerca di fare Alex Baroni, lasembra Giannacon la diarrea, quando urla. Poi la Amoroso cerca di imitare la Pausini ed è pure stonata. Almeno la Pausini è intonata. Ma pure nel rock c’è sta roba eh, non solo nel pop. Ci sono solo fotocopie delle fotocopie delle brutte copie. Chissà cosa è successo: anche le band famose non riescono a fare un disco decente. – ha ...