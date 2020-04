Anche Macron proroga il lockdown Francia chiusa fino al 10 maggio

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 12 aprile 2020) Il presidente francese, Emmanuel, ha in programma dire ilalmenoal 10, secondo quanto hanno riferito fonti vicine all'Eliseo., in vista del suo discorso alla nazione di domani in cui annuncera' il nuovo provvedimento, continua a consultarsi su diversi fronti. L'Eliseo non ha voluto commentare l'indiscrezione del Journal du... Segui su affaritaliani.it