Superati i 100mila positivi al Coronavirus

(Di sabato 11 aprile 2020) Sono complessivamente 100.269 i malati diin Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.996. Venerdì l’incremento era stato di 1.396. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 19.468 le vittime dopo aver contratto ilin Italia, con un aumento rispetto a ieri di 619. Venerdì l’aumento era stato di 570. Sono 32.534 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il, 2.079 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.985. Gli Stati Uniti superano l’Italia per numero di vittime.In Lombardia isono 57592 con una crescita di 1544 con quasi 10mila tamponi, mentre ieri c’erano stati 1246 nuovi casi con 9.372 tamponi. I deceduti sono 10511 con 273 nuovi decessi mentre ieri c’era stata una crescita di ...

Coronavirus Italia ultime notizie, aggiornamenti: superati i 100mila casi positivi attuali in tutto il Paese, oggi +619 morti in più In Lombardia raddoppia il numero dei contagi in un solo giorno.