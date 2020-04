S M Loreto Nuovo | gioia e applausi per il primo paziente dimesso VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Soddisfazione e festeggiamenti questa mattina presso il Polo Ospedaliero Santa Maria, dove si è registrata la prima dimissione di unin degenza affetto da Covid-19. La notizia, come testimonia ilgirato in corsia, è stata accolta trae preghiere del personale sanitario: “Non vogliamo ringraziamenti ma solo porre attenzione sulla valenza del nostro presidio ospedaliero con la speranza che domani ci sia una politica sanitaria più attenta alle nostre sorti”, dichiara Pasquale Genovese, uno dei membri dell’equipe medica, che fa anche notare un altro dato importante: “Pur non essendo un ospedale all’avanguardia per una trasformazione in malattie infettive, ad oggi non si conta nessun contagiato tra noi sanitari”. Il Santa Mariaè ...