Rottura Conte-destre. E ora il governo si prepara alla guerriglia (Di sabato 11 aprile 2020) «Come si fa a dialogare con chi si comporta così?»: la formula che seppellisce il tentativo, già vicinissimo al fallimento, di un dialogo tra governo e opposizione sulla gestione della crisi è questa. Sono le parole che pronuncia Salvini, al telefono con il capo dello Stato, dopo uno sfogo che va dall’attacco di Conte contro di lui e Giorgia Meloni nella conferenza stampa di venerdì sera («Una cosa indegna di uno Stato democratico») alla chiusura del governo sugli emendamenti dell’opposizione … Continua L'articolo Rottura Conte-destre. E ora il governo si prepara alla guerriglia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus - è rottura con l’Europa. Conte : «Dieci giorni per trovare una soluzione»

«Come si fa a dialogare con chi si comporta così?»: la formula che seppellisce il tentativo, già vicinissimo al fallimento, di un dialogo tra governo e opposizione sulla gestione della crisi è questa. Sono le parole che pronuncia Salvini, al telefono con il capo dello Stato, dopo uno sfogo che va dall'attacco di Conte contro di lui e Giorgia Meloni nella conferenza stampa di venerdì sera («Una cosa indegna di uno Stato democratico») alla chiusura del governo sugli emendamenti dell'opposizione

Sono le parole che pronuncia Salvini, al telefono con il capo dello Stato, dopo uno sfogo che va dall’attacco di Conte contro di lui e Giorgia Meloni nella conferenza stampa di venerdì sera («Una cosa ...

R.BRUNETTA (Intervista a ‘Il Dubbio’): “Meglio un accordo che una rottura. Ma sul piatto non c’è ancora un euro”

Una rottura sarebbe stata una tragedia, sia come segnale politico sia come messaggio ... dovrà provvedere al maggior indebitamento con il proprio debito. Conte nella sua conferenza stampa ha attaccato ...

Una rottura sarebbe stata una tragedia, sia come segnale politico sia come messaggio ... dovrà provvedere al maggior indebitamento con il proprio debito. Conte nella sua conferenza stampa ha attaccato ...