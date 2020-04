Never give up - La raccolta fondi di Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo (Di sabato 11 aprile 2020) Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo hanno dato vita a una raccolta fondi per aiutare la Croce Rossa ad affrontare l'emergenza coronavirus. All'iniziativa, promossa sui social, hanno subito aderito molte personalità di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo, come, il pilota della Scuderia Ferrari di Formula 1 Charles Leclerc, gli atleti paralimpici Alessandro Zanardi e Bebe Vio, i calciatori Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Paolo Maldini e Javier Zanetti, il presidente del Coni Giovanni Malagó, la campionessa olimpionica Federica Pellegrini, i cantanti Fedez e Giuliano Sangiorgi, il velista Giovanni Soldini e molti altri. Donazioni online e un filtro per Instagram. Per partecipare all'iniziativa si possono effettuare donazioni di qualsiasi importo sul sito Nevergiveup.tinaba.it: in poche ore sono stati già raccolti quasi 100.000 ... Leggi su quattroruote Ronaldo ed Elkann : Nevergiveup - raccolta fondi per la Croce Rossa

