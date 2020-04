In Lombardia librerie e cartolerie resteranno chiuse, si va verso la stessa decisione in Piemonte (Di sabato 11 aprile 2020) Con una nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, la Lombardia proroga la chiusura fino al 3 maggio di librerie e cartolerie nonostante l'apertura nel dpcm governativo. decisione identica dovrebbe arrivare in Piemonte, con la giunta regionale che pare orientata nella stessa direzione. Leggi su fanpage Librerie e cartolerie riapriranno il 14 aprile - ma non in Lombardia

NUOVA ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA/ Librerie chiuse : le regole per gli spostamenti

Coronavirus in Lombardia : chiuse librerie e cartolerie. Fontana anticipa la cassa integrazione (Di sabato 11 aprile 2020) Con una nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, laproroga la chiusura fino al 3 maggio dinonostante l'apertura nel dpcm governativo.identica dovrebbe arrivare in Piemonte, con la giunta regionale che pare orientata nelladirezione.

TgLa7 : ++ In #Lombardia restano chiuse librerie e cartolerie ++ Nuova ordinanza presidente Regione #Fontana: vendita libri… - SkyTG24 : Coronavirus, in Lombardia restano chiuse librerie e cartolerie - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Lombardia restano chiuse librerie e cartolerie #Coronavirusitalia - Infinity_999 : RT @opificioprugna: Fontana richiude subito le librerie in Lombardia per evitate crisi di panico tra i leghisti. ( Raffaele Mangano @Raff… - Megastene1 : RT @TgLa7: #Lombardia controcorrente: restano chiuse #librerie e #cartolerie -