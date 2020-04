“In Libia la guerra sarà lunga e l’Italia rischia di perdere tutto” (Di sabato 11 aprile 2020) Non è semplice muoversi, per chi da anni è in prima linea nel seguire le evoluzioni della politica estera, tra una vita limitata a casa per via delle norme sul coronavirus e la prosecuzione del lavoro portato avanti prima dell’emergenza. Lo sa bene Michela Mercuri, docente universitaria e tra le opinioniste più ricercate quando il mondo mediatico italiano si accorge che in Libia stiamo perdendo molti interessi per via di una guerra mai finita: “Tra lezioni online e lavoro da casa – ha dichiarato l’autrice, tra le altre cose, di Incognita Libia – Prosegue sempre il mio lavoro sulla Libia e la ricerca di informazioni su quel conflitto”. Ed è proprio dalla sua abitazione che la dottoressa Mercuri ha lanciato ai nostri microfoni un allarme che potrebbe valere soprattutto per il dopo emergenza Covid: “Il fatto che si ... Leggi su it.insideover (Di sabato 11 aprile 2020) Non è semplice muoversi, per chi da anni è in prima linea nel seguire le evoluzioni della politica estera, tra una vita limitata a casa per via delle norme sul coronavirus e la prosecuzione del lavoro portato avanti prima dell’emergenza. Lo sa bene Michela Mercuri, docente universitaria e tra le opinioniste più ricercate quando il mondo mediatico italiano si accorge che instiamo perdendo molti interessi per via di unamai finita: “Tra lezioni online e lavoro da casa – ha dichiarato l’autrice, tra le altre cose, di Incognita– Prosegue sempre il mio lavoro sullae la ricerca di informazioni su quel conflitto”. Ed è proprio dalla sua abitazione che la dottoressa Mercuri ha lanciato ai nostri microfoni un allarme che potrebbe valere soprattutto per il dopo emergenza Covid: “Il fatto che si ...

