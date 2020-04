Fabian Ruiz rivela come passa la sua quarantena a casa

Gianluc48692100 : @coldblackarrow 'più lenta di Fabian Ruiz' ?? - coldblackarrow : come faccio a testare la mia connessione di casa? Altro che fibra di tim, è più lenta di Fabián Ruiz mannacc tutt cos - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, #FabianRuiz racconta come trascorre il periodo di #quarantena - sscalcionapoli1 : Fabian Ruiz e la sua quarantena: “Passo il tempo tra film, il trono di spade e FIFA” - Notiziedi_it : Su Fabian Ruiz irrompe il Real. Il Napoli resiste: vuole 60 milioni -

Fabian Ruiz così come tutti gli altri calciatori azzurri sta trascorrendo questo periodo di quarantena a Napoli. La squadra partenopea ad inizio maggio potrebbe tornarsi ad allenare al centro tecnico ...Il club pone così alcune basi per il futuro ed anche qualche veto sul calciomercato. Piotr Zielinski e Fabian Ruiz sono essenziali per Gennaro Gattuso: il tecnico ritiene assolutamente indispensabili ...