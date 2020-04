DOOM Eternal omaggia il lancio di Final Fantasy VII Remake con una geniale immagine a tema (Di sabato 11 aprile 2020) Final Fantasy VII Remake è uscito ieri, 10 aprile, in tutto il mondo, segnando il ritorno di un titolo leggendario che ha fatto la storia dei videogiochi. Per festeggiare l'uscita del Remake, gli autori di DOOM Eternal hanno voluto omaggiare Cloud e soci con un piccolo tributo, ispirato ad una delle scene più iconiche dell'RPG Square-Enix.Tramite Twitter, l'account ufficiale di DOOM Eternal ha pubblicato un'immagine che ritrae il DOOM Slayer di spalle, con in mano la sua spada d'energia demoniaca. Questo, mentre di fronte a lui troneggia un gigantesco reattore attivo.Inutile dilungarsi in troppe spiegazioni: si tratta di una citazione bella e buona all'iconica scena di Final Fantasy 7, con Cloud ai piedi del Reattore Mako del Settore 1. La scena non è solo parte della copertina originale di FF7 per PlayStation, ma è stata anche ripresa come cover del Remake, ... Leggi su eurogamer DOOM Eternal e i suoi fantastici e folli Easter Egg

DOOM Eternal : Tutti gli Easter Eggs

DOOM Eternal è stato completato da un giocatore in meno di 31 minuti (Di sabato 11 aprile 2020)VIIè uscito ieri, 10 aprile, in tutto il mondo, segnando il ritorno di un titolo leggendario che ha fatto la storia dei videogiochi. Per festeggiare l'uscita del, gli autori dihanno volutore Cloud e soci con un piccolo tributo, ispirato ad una delle scene più iconiche dell'RPG Square-Enix.Tramite Twitter, l'account ufficiale diha pubblicato un'che ritrae ilSlayer di spalle, con in mano la sua spada d'energia demoniaca. Questo, mentre di fronte a lui troneggia un gigantesco reattore attivo.Inutile dilungarsi in troppe spiegazioni: si tratta di una citazione bella e buona all'iconica scena di7, con Cloud ai piedi del Reattore Mako del Settore 1. La scena non è solo parte della copertina originale di FF7 per PlayStation, ma è stata anche ripresa come cover del, ...

Eurogamer_it : #DOOMEternal omaggia il lancio di #FinalFantasyVIIRemake con una geniale immagine a tema. - SupStreamersRT2 : RT @AthorGamer1: Ciao ragazzi live ora su Twitch con Doom Eternal. NON MANCATE !!! - share_stream : RT @AthorGamer1: Ciao ragazzi live ora su Twitch con Doom Eternal. NON MANCATE !!! - TwitchSIE : RT @AthorGamer1: Ciao ragazzi live ora su Twitch con Doom Eternal. NON MANCATE !!! - TwitchReTweets : RT @AthorGamer1: Ciao ragazzi live ora su Twitch con Doom Eternal. NON MANCATE !!! -