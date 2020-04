Coronavirus | sorpreso lontano da casa | colleziona 7 multe in pochi giorni

(Di sabato 11 aprile 2020)inper violazioni delle norme di contenimento per fermare ildain bici. Il recordman di violazioni delle norme di contenimento per fermare ilè probabilmente un ingegnere di Riccione di 62 anni. Secondo la stampa locale, ha giàto sette. Leggi anche –> … L'articolodainè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Prende il sole e fa il bagno, sanzionato con un #multa di 400 euro. A #Loano un pachistano sorpreso da -'pattuglie'… - pgmacchi : RT @Libero_official: Matteo Orfini si dice sorpreso dalle reazioni del suo partito sulla #covidtax: 'Sapevano già tutto' #coronavirus http… - Ileana0406 : RT @Libero_official: Matteo Orfini si dice sorpreso dalle reazioni del suo partito sulla #covidtax: 'Sapevano già tutto' #coronavirus http… - BabyStella_01 : RT @Libero_official: Matteo Orfini si dice sorpreso dalle reazioni del suo partito sulla #covidtax: 'Sapevano già tutto' #coronavirus http… - mauro_vicini : RT @Libero_official: Matteo Orfini si dice sorpreso dalle reazioni del suo partito sulla #covidtax: 'Sapevano già tutto' #coronavirus http… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sorpreso

AGI - Agenzia Italia

E aumentano le violazioni dei divieti imposti dall’emergenza Coronavirus che, in molti casi, fanno registrare situazioni davvero stravaganti. Come quella riscontrata dagli agenti del commissariato di ...Passatempi estremi ai tempi del coronavirus. Quando il lockdown dà i numeri ... Passando su via di Monte Testaccio, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre esplodeva colpi d'arma da fuoco con una ...