Coronavirus: sindaco Palermo, ‘Cittadini non si affidino a canali illegali per acquisto ortofrutta’ (Di sabato 11 aprile 2020) Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – “Avevamo notato e segnalato alle competenti autorità alcune anomalie nella assente o ridotta attività di più concessionari del mercato e l’indagine svolta efficacemente dalla Guardia di Finanza ha confermato i sospetti: piuttosto che rispettare le regole poste a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, qualcuno pensa di potersi organizzare in privato”. Lo hanno dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’Assessore Leopoldo Piampiano in merito all’indagine della Guardia di Finanza che ha individuato un “deposito” nella zona della Zisa nel quale in modo abusivo si svolgeva compravendita di frutta all’ingrosso da parte di un concessionario del mercato ortofrutticolo.“Anche grazie all’eccellente lavoro dei militari della GdF, già ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - 200 persone in piazza per i riti pasquali : c’è anche il sindaco

Coronavirus - il sindaco di Nerola alla Regione : riaprire la zona rossa

Coronavirus - a Limbiate 8 morti e 115 contagiati - il sindaco : “Ho chiamato chi è in quarantena - sono orgoglioso di voi” (Di sabato 11 aprile 2020), 11 apr. (Adnkronos) – “Avevamo notato e segnalato alle competenti autorità alcune anomalie nella assente o ridotta attività di più concessionari del mercato e l’indagine svolta efficacemente dalla Guardia di Finanza ha confermato i sospetti: piuttosto che rispettare le regole poste a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, qualcuno pensa di potersi organizzare in privato”. Lo hanno dichiarato ildiLeoluca Orlando e l’Assessore Leopoldo Piampiano in merito all’indagine della Guardia di Finanza che ha individuato un “deposito” nella zona della Zisa nel quale in modo abusivo si svolgeva compravendita di frutta all’ingrosso da parte di un concessionario del mercato ortofrutticolo.“Anche grazie all’eccellente lavoro dei militari della GdF, già ...

Agenzia_Ansa : Folla ai riti del #VenerdìSanto a #SanMarcoinLamis in #Puglia, la procura di #Foggia acquisisce i filmati. L'Ira de… - MediasetTgcom24 : Virus, il sindaco Sala: 'Tassare i redditi alti non è una buona idea' #coronavirus - Open_gol : La gente della zona è scesa in strada spontaneamente dice il sindaco, che il giorno dopo ammette l'errore di non av… - ComuneVolpiano : Aggiornamento dati Coronavirus dal Centro Operativo Comunale di Volpiano - custodiadelterr : RT @MarzioMarzorati: Gli alberi che il Sindaco “Attila” di #Saronno voleva tagliare hanno messo le foglie e rendono bello fresco riposante… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus: sindaco Rovereto, grazie ad operatori ospedale Agenzia ANSA Coronavirus: sindaco Palermo, ‘Cittadini non si affidino a canali illegali per acquisto ortofrutta’

Lo hanno dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’Assessore Leopoldo Piampiano in merito all’indagine della Guardia di Finanza che ha individuato un “deposito” nella zona della Zisa nel ...

Imperia, Pasqua 2020: gli auguri del Sindaco Scajola. “Il silenzio ha travolto le nostre vite, ma tornerà la vita, una nuova vita” / Video

Lo afferma il Sindaco di Imperia Claudio Scajola all’interno di un video pubblicato su Facebook per augurare a tutti i cittadini una buona Pasqua, festività che, quest’anno, cade in piena emergenza ...

Lo hanno dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’Assessore Leopoldo Piampiano in merito all’indagine della Guardia di Finanza che ha individuato un “deposito” nella zona della Zisa nel ...Lo afferma il Sindaco di Imperia Claudio Scajola all’interno di un video pubblicato su Facebook per augurare a tutti i cittadini una buona Pasqua, festività che, quest’anno, cade in piena emergenza ...